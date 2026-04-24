Nato | il Pentagono ipotizza l’uscita della Spagna Sanchez | Servono atti formali Ma non si parla dell’Italia

Una comunicazione interna del Pentagono suggerisce possibili azioni contro alcuni alleati della Nato considerati problematici nel conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran, tra cui si cita anche la sospensione della Spagna dall’alleanza. Il governo spagnolo richiede invece atti ufficiali per confermare eventuali cambiamenti. Non sono stati menzionati altri paesi, né si parla di decisioni concrete da parte dell’Italia.

WASHINGTON – Una mail interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti “difficili” nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall’Alleanza. In questa mail non si parla dell’Italia, nonostante gli strali di Trump sulla premier Giorgia Meloni. Lo scrive Reuters sul sito. Tra le opzioni allo studio, si starebbe valutando anche la possibilità di rivedere la posizione degli Stati Uniti rispetto alla rivendicazione britannica delle isole Falkland. SANCHEZ – “Non ci basiamo sulle e-mail. Ci basiamo su documenti ufficiali e posizioni governative, in questo caso degli Stati Uniti”. Lo ha detto il...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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