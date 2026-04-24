Raggiante, con un sorriso dolcissimo che lascia intuire una ritrovata serenità: così Natalia Paragoni si è presentata sul red carpet de Il Diavolo veste Prada 2, dopo lo spavento dell’operazione che ha dovuto affrontare agli sgoccioli della sua seconda gravidanza. L’influencer ha scelto un abito semplice ma d’impatto, che metteva in evidenza il pancione in risalto. Natalia Paragoni sul red carpet dopo l’operazione. Non poteva essere più bella di così Natalia Paragoni: sul red carpet de Il Diavolo veste Prada 2, l’attesa premiere del sequel con Anne Hathaway e Meryl Streep, l’influencer si è presentata con un bellissimo sorriso, il miglior accessorio che poteva indossare dopo la paura dell’intervento che ha dovuto subire quasi a termine della sua gravidanza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Natalia Paragoni, bellissima sul red carpet col pancione dopo l’operazione

Notizie correlate

Leggi anche: Natalia Paragoni incinta, scopre un bozzo sul collo: come sta dopo l’operazione

Il diavolo veste Prada 2, la prima a Milano tra red lips e onde effetto estate. I beauty look più belli sul red carpetTanti gli ospiti presenti alla prima italiana dell'attesissimo sequel che non hanno mancato di regalare spunti beauty.

Aggiornamenti e dibattiti

Natalia Paragoni ricoverata: il racconto toccante della paura vissuta al nono mese di gravidanzaNatalia Paragoni ricoverata in gravidanza: biopsia al linfonodo e paura per la bambina. Il racconto dalle Stories e cosa è successo davvero. rumors.it

Natalia Paragoni in sala operatoria durante la gravidanza: biopsia per un bozzo sul collo, come staNatalia Paragoni si è sottoposta a una biopsia durante la gravidanza, dopo che le è apparso un grosso bozzo sul collo ... gossipetv.com