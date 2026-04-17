Natalia Paragoni, nota influencer, ha annunciato di aspettare la seconda figlia con il compagno. Recentemente ha riferito di aver scoperto un bozzo sul collo, motivo per cui si è sottoposta a una biopsia. La donna ha spiegato di aver riscontrato un linfonodo ingrossato e di aver subito un intervento per approfondire la natura della lesione. Attualmente, non sono stati forniti aggiornamenti sulla sua condizione o sui risultati delle analisi.

Momento di apprensione per Natalia Paragoni. L’influencer, in attesa della sua seconda bambina insieme al compagno Andrea Zelletta, ha raccontato di essersi sottoposta a una biopsia dopo essersi accorta di avere un linfonodo ingrossato. Un controllo necessario che, come ha condiviso lei stessa sui social, ha portato con sé inevitabili preoccupazioni: per la sua salute, ma anche per quella della piccola in arrivo. Natalia Paragoni, il racconto della biopsia e come sta ora. Subito dopo la biopsia, Natalia Paragoni ha scelto di raccontare tutto passo dopo passo sui social, condividendo con i fan cosa è successo e come ha vissuto questo momento. “Da circa un mesetto, dopo essermi ammalata, è comparso questo bozzo ”, ha spiegato, riferendosi a un linfonodo ingrossato nella parte inferiore del collo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Natalia Paragoni incinta, scopre un bozzo sul collo: come sta dopo l’operazione

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