Natalia Paragoni incinta scopre un bozzo sul collo | come sta dopo l’operazione
Natalia Paragoni, nota influencer, ha annunciato di aspettare la seconda figlia con il compagno. Recentemente ha riferito di aver scoperto un bozzo sul collo, motivo per cui si è sottoposta a una biopsia. La donna ha spiegato di aver riscontrato un linfonodo ingrossato e di aver subito un intervento per approfondire la natura della lesione. Attualmente, non sono stati forniti aggiornamenti sulla sua condizione o sui risultati delle analisi.
Momento di apprensione per Natalia Paragoni. L’influencer, in attesa della sua seconda bambina insieme al compagno Andrea Zelletta, ha raccontato di essersi sottoposta a una biopsia dopo essersi accorta di avere un linfonodo ingrossato. Un controllo necessario che, come ha condiviso lei stessa sui social, ha portato con sé inevitabili preoccupazioni: per la sua salute, ma anche per quella della piccola in arrivo. Natalia Paragoni, il racconto della biopsia e come sta ora. Subito dopo la biopsia, Natalia Paragoni ha scelto di raccontare tutto passo dopo passo sui social, condividendo con i fan cosa è successo e come ha vissuto questo momento. “Da circa un mesetto, dopo essermi ammalata, è comparso questo bozzo ”, ha spiegato, riferendosi a un linfonodo ingrossato nella parte inferiore del collo.🔗 Leggi su Dilei.it
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