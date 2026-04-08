Roma | nasconde nove chili di cocaina in casa a Tivoli arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni residente a Tivoli è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate nove chili di cocaina nascosti in casa. L’arresto è stato eseguito in seguito a indagini avviate per contrastare lo spaccio di droga nella zona. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo portato in carcere.

Un 50enne di Tivoli arrestato con quasi nove chili di cocaina. La polizia scopre un ingente traffico di droga. Un uomo di 50 anni, residente a Tivoli, in provincia di Roma, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato lo hanno preso in custodia lo scorso 28 marzo, dopo aver scoperto che nascondeva quasi nove chili di cocaina nella propria abitazione. Questo ingente quantitativo di droga, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione riguardante alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’attività di autodemolizioni situata nel territorio di Tivoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: nasconde nove chili di cocaina in casa a Tivoli, arrestato 50enne Roma: in casa oltre sette chili di cocaina, arrestato spacciatore al QuadraroUn vero e proprio “nido” della droga, mimetizzato tra le mura di un appartamento al Quadraro, è stato scoperto dalla Polizia di Stato, che ha... La botola “segreta” nell’automobile per nascondere nove chili di cocaina: arrestatoOperazione della polizia stradale di Orvieto lungo l’Autosole: così è stato scoperto il meccanismo che permetteva di accedere al doppiofondo. Si parla di: Tivoli, nasconde in casa 9 chili di cocaina: avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro (VIDEO). Nove chili di cocaina pronti per lo spaccio: il tesoro da un milione di euro nascosto in casaUn tesoro stupefacente nascosto in casa dove un 50enne - con alle spalle dei precedenti - nascondeva quasi nove chili di cocaina. La droga, immessa sul mercato della vendita al dettaglio, avrebbe ... romatoday.it Roma, nasconde 66 chili di cocaina, armi e contanti in casa: arrestato 35enneMaxi sequestro di droga a Roma che ha portato agli arresti un uomo di 35 anni, originario della Capitale e già noto alle forze dell'ordine. In base al materiale sequestrato dai militari nella sua ... tg24.sky.it