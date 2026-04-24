Nasce ’Rubra - bistrot di mare’ Un progetto di Casale Falasco

È stato inaugurato 'Rubra – Bistrot di Mare', situato negli stessi locali dello storico ristorante 'Vecchiacanala'. La nuova attività è gestita dalla proprietà di Casale Falasco e vede come chef Emanuele Fattori. La presentazione ufficiale si è tenuta nei giorni scorsi, segnando il passaggio dalla precedente gestione. La decisione di aprire il bistro è stata comunicata tramite un comunicato stampa.

Dopo la chiusura dello storico ristorante ’Vecchiacanala’, negli stessi locali prende forma ’Rubra – Bistrot di Mare’, guidato dalla proprietà di Casale Falasco insieme allo chef Emanuele Fattori. Le porte del nuovo locale di via Canala 355 – rinnovato nella proposta, nell’arredamento e nell’atmosfera – si apriranno il 6 maggio. Le giornate di apertura saranno dal mercoledì alla domenica a cena, più i pranzi del sabato e festivi. "Rubra nasce come un progetto autonomo, come un bistrot di mare capace di coniugare qualità della materia prima e cura dell’esperienza. Abbiamo scelto di ripensare lo spazio a partire dal nome e dall’identità – spiega la proprietà –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasce ’Rubra - bistrot di mare’ "Un progetto di Casale Falasco" Notizie correlate Ex Ugo Pisa, nasce il Museo del Mare. Contributo della Regione al progettoDopo anni di attese, progetti rimasti sulla carta e tentativi di rilancio, il Museo del Mare di Marina di Massa sta finalmente per diventare realtà. Scommessa da un milione di euro. Bistrot Reale, cambio di passo: "Progetto pronto entro maggio"Un investimento da quasi un milione per sviluppare uno degli spazi più vissuti della Villa Reale di Monza.