( a skanews) — Ritorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà presentato in anteprima nella sezione «Per il cinema italiano» — fuori concorso — alla 17esima edizione del BIF&ST – Bari international film & Tv festival. La proiezione si terrà lunedì 23 marzo alle 19.30 al Multicinema Galleria di Bari, alla presenza del regista e dei produttori. Il film, prodotto e distribuito da Own Air, arriverà nelle sale italiane dal 29 aprile. Elio Germano: da “Io e Napoleone” all’Orso d’argento. guarda le foto Girato interamente in Molise, tra le province di Isernia e Campobasso, Ritorno al tratturo è un viaggio intimo e collettivo nelle aree interne della regione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il regista Francesco Cordio e Elio Germano si sono messi in cammino sui vecchi sentieri dei pastori per farci vedere un’Italia che non si arrende

