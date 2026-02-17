Omicidio Carol Maltesi Cassazione annulla ergastolo per Davide Fontana verso appello ter | non riconosciuta aggravante premeditazione

La Cassazione ha deciso di annullare la condanna all’ergastolo di Davide Fontana, accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, perché non è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione. Fontana dovrà quindi affrontare un nuovo procedimento per valutare questa circostanza. La vittima, una giovane studentessa, è stata uccisa nel 2021 in circostanze ancora al centro di indagini e dibattiti pubblici.

Carol Maltesi, storia di uno degli omicidi più efferati degli ultimi anni: fu colpita 13 volte con un martello