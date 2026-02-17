Omicidio Carol Maltesi la Cassazione annulla l’ergastolo per Davide Fontana | si torna in Appello

La Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, perché ha ritenuto che ci siano errori nelle motivazioni della sentenza. Fontana dovrà tornare in tribunale per un nuovo processo. La decisione arriva dopo che la Corte ha esaminato attentamente le prove presentate durante il primo grado di giudizio.

Una ferita che non si chiude. Una vicenda che torna ancora una volta nelle aule di giustizia. E una decisione che riaccende dolore e indignazione: l'ergastolo a Davide Fontana è stato annullato. Per la seconda volta la Corte di Cassazione ha cancellato la condanna al carcere a vita inflitta in Appello all'ex bancario di 47 anni accusato dell'omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa nel gennaio 2022 a Rescaldina. Il processo di secondo grado dovrà essere celebrato di nuovo. Per la terza volta. Una notizia che riporta alla mente uno dei delitti più sconvolgenti degli ultimi anni.