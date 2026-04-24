Napoli | tensioni sulla remigrazione città sotto alato di sicurezza e polemiche infuocate

A Napoli si sono registrate tensioni legate a un convegno sulla remigrazione, che ha coinvolto gruppi di estrema destra e forze di centrodestra. La città si è trovata sotto un forte dispositivo di sicurezza, con manifestazioni e polemiche accese tra sostenitori e oppositori dell’evento. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’afflusso di persone e mantenere l’ordine pubblico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Navli, un clima di crescente tensione percorre viale Umberto Maddalena in vista della presentazione della proposta di legge sulla remigrazione. L’evento, previsto all’Hotel Millennium Gold, riunisce diverse anime della destra italiana in un periodo di forte polarizzazione politica. Quello che era nato come un incontro quasi “clandestino” si trasforma in un caso di rilevanza nazionale, non solo per i temi trattati ma anche per la tempistica: un appuntamento che coincide con la vigilia del 25 Aprile, giornata dedicata alla Liberazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli: tensioni sulla remigrazione, città sotto alato di sicurezza e polemiche infuocate. Notizie correlate Atalanta-Juventus, la notizia poco fa: finisce tra polemiche infuocate. Cosa è successoLa Juventus espugna la New Balance Arena di Bergamo battendo 1-0 l’Atalanta nel match valido per la 32ª giornata di Serie A. Vibo Valentia, Lega contro il sindaco: tensioni in giunta e polemiche sulla Meridionale Petroli. Rimpasto all’orizzonte.Vibo Valentia, la Lega accusa il sindaco Romeo: tra polemiche sulla Meridionale Petroli e tensioni in giunta Vibo Valentia è al centro di una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste; Remigrazione. Ricci, Cgil Napoli Campania: Proposta di legge sovranista e razzista; Corteo contro l'incontro sulla remigrazione: si annuncia tensione in città alla vigilia del 25 aprile; Remigrazione a Napoli alla vigilia del 25 aprile, Pd: Un affronto. Attivisti annunciano proteste. Legge sulla remigrazione, proteste a Napoli contro Casapound: No alla deriva fascistaTensione per l’incontro previsto oggi in un albergo con Sangiuliano e Cantalamessa. Domani 25 aprile con Manfredi e Fico ... napoli.repubblica.it Presidio contro convegno su remigrazione alla vigilia del 25 aprile a NapoliUn presidio di protesta domani alle 16,30 in piazza Carlo Terzo contro l'iniziativa sulla remigrazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista al Millenium Gold Hotel di Napoli, a pochi passi ... ansa.it Salve buongiorno, per la provincia di Napoli, l'ente Callysto Arts, sapete quando fa uscire le date per i colloqui Grazie in anticipo - facebook.com facebook Napoli - 3rd in Serie A Cremonese - 17th in Serie A Simple Math. x.com