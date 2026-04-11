Atalanta-Juventus la notizia poco fa | finisce tra polemiche infuocate Cosa è successo

Nella partita tra Atalanta e Juventus, giocata alla New Balance Arena di Bergamo, la Juventus ha vinto 1-0. La gara si è conclusa con alcune polemiche, che si sono aggiunte alla tensione sul campo. La partita era valida per la 32ª giornata di Serie A e ha visto i bianconeri ottenere i tre punti in trasferta.

La Juventus espugna la New Balance Arena di Bergamo battendo 1-0 l’Atalanta nel match valido per la 32ª giornata di Serie A. A decidere l’incontro è il gol di Boga in avvio di secondo tempo, una rete che consente ai bianconeri di salire al quarto posto con 60 punti, mentre la squadra bergamasca resta ferma a quota 53, scivolando al settimo posto. Dominio bianconero e gol decisivo a inizio ripresa. La squadra guidata da Luciano Spalletti ha costruito la vittoria attraverso una prestazione di controllo e superiorità nel gioco. Già nel primo tempo la Juventus aveva dato l’impressione di poter indirizzare la gara, creando diverse occasioni senza però trovare la precisione necessaria per sbloccare il risultato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Atalanta-Juventus, la notizia poco fa: finisce tra polemiche infuocate. Cosa è successo “Cosa ha detto”. Garlasco, Massimo Lovati davanti ai giudici: finisce malissimo. La notizia poco faLa vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco torna a incrociare il nome di Massimo Lovati. “Tutto cancellato”. Caos Olimpiadi, la notizia poco fa: cosa sta succedendoLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno registrando un’ampia partecipazione di pubblico e un bilancio sportivo finora positivo per la...