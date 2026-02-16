Vibo Valentia Lega contro il sindaco | tensioni in giunta e polemiche sulla Meridionale Petroli Rimpasto all’orizzonte

La Lega attacca il sindaco Romeo a Vibo Valentia, accusandolo di aver preso decisioni sbagliate sulla gestione della Meridionale Petroli, che hanno scatenato tensioni dentro la giunta comunale. La disputa si è intensificata dopo che alcuni consiglieri hanno sollevato dubbi sulla trasparenza delle autorizzazioni concesse. I cambi di staff e le discussioni aperte sui progetti energetici hanno alimentato le tensioni tra le diverse forze politiche. La situazione potrebbe portare a un rimpasto di giunta nei prossimi giorni.

Vibo Valentia, la Lega accusa il sindaco Romeo: tra polemiche sulla Meridionale Petroli e tensioni in giunta. Vibo Valentia è al centro di una crescente crisi politica. La Lega Salvini Premier ha lanciato accuse pesanti contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romeo, contestando una gestione giudicata insufficiente e caratterizzata da tensioni interne e una comunicazione percepita come inadeguata. Il bilancio, a quasi due anni dall’insediamento, è descritto come una serie di criticità che mettono a rischio il futuro della città. La questione Meridionale Petroli e le lacune nella comunicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Enzo Romeo ha preso il comando a Vibo Valdarno.

Vibo Valentia vive giorni di tensione.

