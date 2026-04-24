Napoli strada spianata per Alajbegovi?? L’assist arriva direttamente dalla Roma!

In Italia, diversi club di Serie A stanno seguendo con attenzione il difensore bosniaco, considerato uno dei giovani più promettenti. Tra le società interessate ci sono Napoli, Roma e Inter, che hanno manifestato interesse per il suo trasferimento. La trattativa sembra essere ai primi passi, senza ancora accordi ufficiali o dettagli sulle cifre coinvolte. Il giocatore, attualmente sotto contratto con il suo attuale club, rappresenta un obiettivo di mercato per le prossime finestre di trasferimento.

Kerim Alajbegovi? è certamente tra i profili che piacciono maggiormente alla big italiane, con Napoli, Roma e Inter sulle tracce del talento bosniaco. I giallorossi sembravano in vantaggio nella trattativa, ma nella Capitale non si vive una situazione societaria tranquilla. Il possibile addio di Massara cambia tutto per il Napoli. Il ds giallorosso potrebbe lasciare Roma dopo settimane non facili. Nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità della separazione (a differenza di Ranieri), le dichiarazioni in conferenza stampa di Giampiero Gasperini, alla vigilia della sfida al Bologna, fanno ben intendere che anche Massara potrebbe dire addio.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, strada spianata per Alajbegovi?? L’assist arriva direttamente dalla Roma! Notizie correlate Alajbegovic piace a Napoli e Roma: sfida di mercatoC’è anche Kerim Alajbegovic tra i profili seguiti con maggiore attenzione in vista del futuro. Mittelstadt al Napoli, l’assist arriva da sua moglieA incuriosire i tifosi è stato anche un dettaglio legato alla vita privata del calciatore. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Napoli cade con la Lazio (0-2): Inter resta a +12, scudetto vicino. Conte: legnata sui denti; SERIE A - Roma, il pareggio con l'Atalanta spiana la strada alla Juventus per la Champions League; La Lazio si rialza dopo Firenze e batte il Napoli al Maradona 2-0; PAGELLE Napoli-Lazio: Gila sontuoso, turbo-Nuno. Cancellieri si sblocca. La Lazio si rialza dopo Firenze e batte il Napoli al Maradona 2-0La Lazio espugna Napoli e fa un favore all'Inter che ormai ha la strada spianata verso lo Scudetto. I biancocelesti allenati da Sarri dominano al Maradona vincendo 2-0 con un gol per tempo ... firenzeviola.it Tutti gli ospiti di “Napoli Magazine Live”: https://www.napolimagazine.com/nm-live facebook SERIE A | In campo Napoli-Lazio. Segui la DIRETTA #ANSA x.com