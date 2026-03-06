Mittelstadt al Napoli l’assist arriva da sua moglie

Il Napoli sta seguendo il mercato per rinforzare la fascia sinistra e tra i nomi monitorati c’è quello di Maximilian Mittelstadt, terzino dello Stoccarda e della nazionale tedesca. La trattativa si è sviluppata anche grazie a un aiuto esterno, dato che l’assist per questa possibilità arriva da sua moglie. La società azzurra valuta il profilo del giocatore come possibile rinforzo per la rosa.

A incuriosire i tifosi è stato anche un dettaglio legato alla vita privata del calciatore. La moglie di Mittelstadt, infatti, sembra essersi innamorata di Napoli. La coppia ha trascorso alcuni giorni in città e sui social sono comparse diverse foto della loro visita. Tra panorami sul mare, passeggiate per il centro e momenti di relax, la donna ha mostrato grande entusiasmo per il capoluogo campano. Un segnale che non è passato inosservato tra i tifosi azzurri. La presenza del terzino tedesco in città era legata semplicemente a qualche giorno di vacanza. Tuttavia, quando un giocatore seguito dal Napoli si trova in città, è inevitabile che nascano subito voci di mercato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

