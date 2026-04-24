Napoli stop al caos a San Domenico | multe fino a 20.000 euro

Dal 24 aprile al 24 agosto, nel centro storico di Napoli, sono state introdotte restrizioni a Piazza San Domenico Maggiore per ridurre il caos e migliorare la viabilità. Sono state previste sanzioni che raggiungono i 20.000 euro per chi viola le nuove norme. La decisione è stata comunicata dal sindaco, che ha firmato un'ordinanza specifica per regolamentare l’area durante i mesi estivi.

? Cosa sapere Manfredi impone restrizioni a Piazza San Domenico Maggiore dal 24 aprile al 24 agosto.. Sanzioni fino a 20.000 euro e chiusura anticipata per limitare l'inquinamento acustico notturno.. Gaetano Manfredi firma un’ordinanza che impone restrizioni immediate a Piazza San Domenico Maggiore e nei dintorni, bloccando il caos notturno per proteggere il riposo dei residenti dal 24 aprile al 24 agosto 2026. Il provvedimento interviene dopo che i rilievi fonometrici dell’Arpac hanno certificato livelli di rumore fuori norma, causati dai gruppi di persone, dalle esibizioni con percussioni o sistemi amplificati e dal vociare degli avventori. Nuovi orari e divieti per la gestione del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, stop al caos a San Domenico: multe fino a 20.000 euro Notizie correlate Stop all’agropirateria: carcere e multe fino a 50.000 euro per le frodiLa Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla tutela agroalimentare, con un esito di 154 voti favorevoli, 110... Stop agli antifurto "molesti", multe fino a 150 euro se suonano per più di 20 minutiIl cantiere normativo del regolamento di polizia urbana di Viterbo continua a produrre novità sui tavoli della prima commissione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Stop al caos della movida, sindaco di Napoli firma un'ordinanzaStop al caos della movida. Il diritto al riposo e la tranquillità dei residenti, anche in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, sono infatti al centro di una nuova ordinanza sindaca ... ansa.it Napoli, stretta a Piazza San Domenico: l’ordinanza di Manfredi contro il caos notturnoIl sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato una nuova ordinanza che impone una drastica stretta alle attività commerciali nell'area di piazza San ... cronachedellacampania.it