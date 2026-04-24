A pochi giorni dalla partita contro la Cremonese, il Napoli ha annunciato che Alisson e Rrahmani giocheranno dal primo minuto. La sfida si svolgerà allo stadio pieno di tifosi, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che permetta di mantenere il quinto posto e di assicurarsi la partecipazione alla Champions League. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

Prima missione: trasformare i fischi in applausi. Seconda: blindare il posto in Champions. A Napoli c’è fermento e le ultime uscite della squadra di Conte hanno creato un certo malcontento nella tifoseria. Non tanto per l’addio precoce al sogno scudetto, quanto per delle prestazioni non da Napoli. Contro la Lazio è arrivata la prima sconfitta in casa del campionato e con essa anche la prima – leggera – contestazione dei tifosi azzurri. È mancato tutto, a partire dalle motivazioni: come se nelle gambe dei giocatori fosse di colpo finita la benzina dopo la frenata di Parma. Come se la testa non fosse più collegata agli obiettivi stagionali, ma già proiettata a quel che sarà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, le ultime di formazione in vista della Cremonese: Alisson e Rrahmani dal 1’

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