Il Milan si prepara alla sfida contro la Cremonese con diverse scelte di formazione. Gabbia si allena a parte, mentre in difesa sono favoriti Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo la rosa si concentra su varie opzioni, e davanti Leao sembra essere il punto di riferimento. La partita è in programma nelle prossime ore e la squadra si sta concentrando sugli ultimi dettagli prima del fischio di inizio.

La parola d’ordine è evitare contraccolpi psicologici dopo il ko con il Parma. Ecco perché dopo il lavoro intenso, a livello fisico, di martedì e mercoledì, ieri la squadra al mattino ha svolto prevalentemente una seduta defatigante, tra campo e palestra. Oggi Allegri inizierà a preparare tatticamente la sfida di domenica all’ora di pranzo allo Zini, un match nel quale difficilmente sarà titolare Matteo Gabbia. Il difensore centrale ieri ha lavorato ancora a parte e, anche se farà come al solito di tutto per mettersi a disposizione del tecnico di Livorno, là dietro con ogni probabilità ci saranno Tomori, De Winter e Pavlovic. Ancora fuori invece Gimenez e Loftus-Cheek, con il primo che lavora sul campo alla ricerca della migliore condizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le scelte di formazione in vista della Cremonese: in mezzo c'è Jashari

