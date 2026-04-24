Nel tardo pomeriggio di ieri, i tifosi della Curva A del Napoli hanno srotolato uno striscione fuori dallo stadio Maradona. Sul messaggio si legge: “Basta divieti territoriali”, rivolto alle autorità sportive, e rivendica il ritorno dei rivali storici per le trasferte. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l'attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine sul tema delle restrizioni ai supporter ospiti.

La Curva A del Napoli espone uno striscione fuori dallo stadio Maradona con il messaggio “Basta divieti territoriali. Rivogliamo i nostri rivali!”, rinnovando la battaglia contro le restrizioni alle trasferte imposte ai tifosi azzurri e a quelli avversari. Non è una protesta isolata, bensì il proseguimento di una contestazione che si consolida giornata dopo giornata. Nel corso della stagione, ai sostenitori del Napoli sono state negate numerose trasferte, alimentando frustrazione e senso di ingiustizia tra le curve organizzate. Lo stesso è successo anche ad alcune squadre avversarie. La tifoseria azzurra ha scelto una forma di protesta costante e simbolica: uno striscione fuori dal Maradona a poche ore dalla sfida con la Cremonese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la protesta della Curva A: “Rivogliamo i nostri rivali! – FOTO

#Napoli, la protesta degli ultras partenopei sulle trasferte vietate

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