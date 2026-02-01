Torino Lecce Curva Maratona vuota per protesta E spunta lo striscione | Cairo basta – FOTO

Da calcionews24.com 1 feb 2026

La Curva Maratona di Torino si presenta vuota questa sera, come previsto, in segno di protesta contro il presidente Urbano Cairo e le prestazioni della squadra. Alcuni tifosi si sono radunati negli altri settori dello stadio, mentre il settore ospiti è pieno. Uno striscione con scritto

© Calcionews24.com - Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. E spunta lo striscione: «Cairo basta» – FOTO

