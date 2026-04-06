A poche ore dalla partita tra Napoli e Milan, i tifosi azzurri hanno affisso uno striscione fuori dallo stadio. Il messaggio esprime solidarietà verso i supporter lombardi del club ospite, con le parole: “Rivogliamo i nostri rivali!”. L’iniziativa si inserisce nel clima di attesa e si inserisce nel contesto delle relazioni tra le due tifoserie, senza coinvolgere altre figure o elementi.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di una decisione legata a Napoli-Milan che ha fatto discutere parecchio. Parliamo, ovviamente, della scelta presa dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri lombardi per il match in programma questa sera. In particolare, l'acquisto dei biglietti per il settore ospite era possibile "ai soli possessori di fidelity card della società AC Milan, non residenti nella Regione Lombardia". Il motivo indicato per il divieto riguarda possibili pericoli per la sicurezza pubblica. Facendo ciò, però si perde anche buona parte dello spettacolo che una partita di calcio può offrire fuori dal campo di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, striscione di solidarietà verso i tifosi lombardi del Diavolo: “Rivogliamo i nostri rivali!”

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Guai per Conte verso Napoli-Milan: Højlund verso la tribuna Rasmus Højlund sarà quasi certamente out per il big match di stasera contro il Milan. L’attaccante è alle prese con l’influenza e Antonio Conte potrebbe perdere così il suo centravanti. Højlund facebook

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