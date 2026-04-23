A Napoli visita il Cimitero delle Fontanelle dove si chiedono i numeri del lotto alle anime del Purgatorio

A Napoli, il Cimitero delle Fontanelle ha riaperto dopo essere stato chiuso per sei anni. La visita al luogo permette di osservare le ossa e le tombe di varie persone e di ascoltare le tradizioni locali legate alle anime del Purgatorio. Tra le curiosità, si racconta che alcuni visitatori si rivolgono alle anime per chiedere i numeri del lotto. La riapertura è avvenuta lo scorso 18 del mese.

Dopo essere rimasto chiuso per 6 anni, il Cimitero delle Fontanelle ha riaperto lo scorso 18 aprile. Abbiamo intervistato Vincenzo Porzio, addetto alla comunicazione delle Catacombe di Napoli, che ci ha spiegato la storia, le tradizioni, i rituali e i modi di dire legati a questo luogo unico in cui la vita quotidiana e l'ultraterreno si fondono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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