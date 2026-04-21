Antonio Conte ha ancora un anno di contratto con il Napoli, anche se non si tratta di un impegno vincolante. Secondo alcune indiscrezioni, il tecnico potrebbe lasciare la squadra se il presidente deciderà di puntare su un progetto più incentrato sui giovani e sulle plusvalenze. La situazione contrattuale di Conte rimane quindi aperta, senza una decisione definitiva presa finora.

Antonio Conte, è arcinoto, ha anche ora un anno di contratto col Napoli ma i contratti col tecnico leccese sono un orientamento mai un obbligo o una costrizione. Anche perché in questo momento De Laurentiis la prospettiva di un addio non dispiace. Antonio Conte è un tecnico che stressa, si sa, Stressa l’ambiente in cui lavoro. e quello del primo cerchio. Non lascia mai tranquilli. Anche se, secondo alcuni, fa un’enorme fatica (diciamo così) ad ammettere le proprie responsabilità. Appena conquistata la Champions, allenatore e presidente del Napoli si vedranno per capire che cosa fare: rimanere insieme o separarsi? Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive chiaro e tondo qual è il nodo della questione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte andrà via se De Laurentiis tornerà a giovani e plusvalenze

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