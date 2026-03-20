Per la partita tra Cagliari e Napoli, le probabili formazioni mostrano alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. L’allenatore azzurro ha deciso di inserire De Bruyne dal primo minuto nel ritorno in campo previsto per il 25 ottobre, mentre Alisson non sarà presente in porta. La scelta tattica di Conte per il Cagliari mira a rafforzare il reparto offensivo.

IL RITORNO DEL RE. In vista della delicata trasferta in Sardegna, le probabili formazioni di Cagliari-Napoli regalano due notizie cruciali per l’assetto tattico azzurro. La prima è il ritorno da titolare di Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga non partiva dal primo minuto dalla gara del 25 ottobre contro l’Inter. La seconda novità riguarda la mediana, dove Stanislav Lobotka si riprende le chiavi del centrocampo dal primo minuto, con la conseguente esclusione dai titolari di Alisson Santos. La squadra di Antonio Conte, distante 9 punti dalla vetta e un solo punto dal secondo posto, non può permettersi passi falsi per non compromettere il posizionamento in ottica Champions League. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Cagliari-Napoli, probabili formazioni: la mossa di Conte, De Bruyne torna titolare dal 25 ottobre. Fuori Alisson

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