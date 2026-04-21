Da un Commissario all’altro | da Montalbano a Ricciardi passando per i Bastardi di Pizzofalcone e Sara Analisi psicologica di trame e personaggi

Sabato 18 aprile, presso la Biblioteca Universitaria di Napoli, si è tenuta la presentazione del libro “Figli – per i Bastardi di Pizzofalcone” dello scrittore Maurizio de Giovanni, attirando un grande pubblico. L’evento ha dato il via a un percorso di analisi sui personaggi e le trame delle serie televisive e letterarie che vedono protagonisti commissari e detective, come Montalbano, Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone e Sara. La Biblioteca prosegue con approfondimenti sulle tematiche emerse.

A seguito del grande successo registrato sabato 18 aprile presso la Biblioteca Universitaria di Napoli, in occasione della presentazione del libro “Figli – per i Bastardi di Pizzofalcone” dello scrittore Maurizio de Giovanni, la BUN prosegue il percorso di approfondimento sulle tematiche emerse.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Maria Vera Ratti lascia Il commissario Ricciardi e riparte da Roberta Valente: “Devo fare altro da me”Dalla dolcezza di Enrica Colombo alla determinazione di Roberta Valente, la notaia più giovane d’Italia: Maria Vera Ratti riparte da qui. E stavolta i «Bastardi di Pizzofalcone» sono alle prese con... i figliCedono all’introspezione e al sentimento i «Bastardi di Pizzofalcone», personaggi ai quali ha dato vita lo scrittore Maurizio de Giovanni , famosi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Figli di de Giovanni: un delitto che svela il lato oscuro della famiglia?; Presentazione del romanzo FIGLI – per i Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni; Il nuovo motto è le primarie no!; Gabriella Buontempo: Il Centro sperimentale? Missione internazionale. Da un Commissario all’altro: da Montalbano a Ricciardi passando per i Bastardi di Pizzofalcone e Sara. Analisi psicologica di trame e personaggiL’approfondimento sarà dedicato all’analisi dello stile narrativo e della costruzione psicologica dei personaggi nelle opere di Andrea Camilleri e Maurizio de Giovanni, due tra i più rilevanti autori ... napolitoday.it Presentazione del romanzo FIGLI – per i Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de GiovanniLa nuova produzione narrativa dello scrittore Maurizio de Giovanni, dal titolo FIGLI – per i Bastardi di Pizzofalcone(Einaudi Editore), arriva al pubblico con una presentazione nella città di Napoli ... napolitoday.it Amici e amiche di Palma Campania, ci vediamo domani, mercoledì 22 aprile per trascorrere un pomeriggio all'insegna dei libri. In particolare parleremo di "Figli per i Bastardi di Pizzofalcone", il nuovo romanzo di Maurizio. L'appuntamento è alle 18.30 al Teatr facebook