Maria Vera Ratti lascia Il commissario Ricciardi e riparte da Roberta Valente | Devo fare altro da me
Maria Vera Ratti lascia il ruolo nel commissario Ricciardi e si dedica a un nuovo percorso professionale, scegliendo di ripartire dalla collaborazione con Roberta Valente, notaia più giovane d’Italia. Dopo aver lavorato con Enrica Colombo, la Ratti ha deciso di cambiare direzione e dedicarsi a nuovi progetti. La decisione arriva dopo un periodo di cambiamenti personali e professionali, con l’obiettivo di affrontare sfide diverse.
Dalla dolcezza di Enrica Colombo alla determinazione di Roberta Valente, la notaia più giovane d’Italia: Maria Vera Ratti riparte da qui.Nella stessa stagione televisiva in cui il pubblico ha salutato Enrica, il personaggio delicato de Il Commissario Ricciardi che l’ha fatta conoscere al grande.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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