Maria Vera Ratti lascia Il commissario Ricciardi e riparte da Roberta Valente | Devo fare altro da me

Maria Vera Ratti lascia il ruolo nel commissario Ricciardi e si dedica a un nuovo percorso professionale, scegliendo di ripartire dalla collaborazione con Roberta Valente, notaia più giovane d’Italia. Dopo aver lavorato con Enrica Colombo, la Ratti ha deciso di cambiare direzione e dedicarsi a nuovi progetti. La decisione arriva dopo un periodo di cambiamenti personali e professionali, con l’obiettivo di affrontare sfide diverse.