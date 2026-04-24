Napoli crolla palazzina vicino Porta Capuana | si scava tra le macerie

Nella notte, intorno alle due, una palazzina di proprietà privata situata in via Siniscalchi, vicino a Porta Capuana a Napoli, è crollata. Sul posto sono state avviate le operazioni di scavo tra le macerie per verificare la presenza di eventuali persone. La struttura si trovava nell’area centrale della città, e i soccorritori sono al lavoro per valutare la situazione e mettere in sicurezza la zona.

Crollo di una palazzina a Napoli in via Siniscalchi, nell' area di Porta Capuana. L' episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte e riguarda un edificio di proprietà privata.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie Notizie correlate Licata, crolla palazzina di tre piani: si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di... Licata (Agrigento), crolla palazzina di due piani: si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di...