Licata crolla palazzina di tre piani | si scava tra le macerie

Una palazzina di tre piani situata in via Soldato d'Andrea a Licata, in provincia di Agrigento, è crollata domenica sera, nonostante fosse dichiarata disabitata e considerata pericolante. Sono in corso operazioni di scavo tra le macerie per verificare eventuali persone coinvolte. La struttura non presentava occupanti al momento del crollo.

Una palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di domenica 28 marzo. La costruzione era transennata poiché a rischio crolli, ma, a quanto pare, veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Licata, crolla palazzina di tre piani: si scava tra le macerie Articoli correlati Leggi anche: Crolla palazzina abbandonata di tre piani a Licata, si scava tra le macerie: si cerca un uomo Licata (Agrigento), crolla palazzina di due piani: si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di... Tutto quello che riguarda Licata crolla palazzina di tre piani si... Temi più discussi: Il boato e poi il nulla: crolla palazzina di tre piani alla Playa, si scava tra le macerie; Licata, crolla palazzina abbandonata: si cerca un uomo; Licata (Agrigento), crolla palazzina di tre piani: si cerca un uomo; Crolla palazzina abbandonata di tre piani a Licata, si scava tra le macerie: si cerca un uomo. Licata (Agrigento), crolla palazzina di tre piani: si cerca un uomoA Licata (Agrigento) è crollata una palazzina di tre piani: si scava tra le macerie dal momento che è stata segnalata la presenza di un uomo. tgcom24.mediaset.it Licata, crolla una palazzina: si cerca un uomo tra le macerieLICATA (AGRIGENTO) – Una palazzina di tre piani, in via Soldato d’Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata. La costruzione era transennata poiché a rischio ... livesicilia.it Una palazzina crolla nella notte a pochi metri dal mare nell’Agrigentino: si scava tra le macerie, l’area è transennata https://qds.it/licata-palazzina-crollata-zona-mare-cronaca-agrigento-indagini-polizia-vdf-situazione/ - facebook.com facebook Crolla una palazzina a Licata nell'Agrigentino: cosa sappiamo x.com