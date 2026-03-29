Licata Agrigento crolla palazzina di due piani | si scava tra le macerie

A Licata, in provincia di Agrigento, si è verificato il crollo di una palazzina di due piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per rimuovere le macerie e cercare eventuali persone coinvolte. Sono presenti anche squadre USAR e cani addestrati per le operazioni di ricerca e soccorso.

Una palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di domenica 28 marzo. La costruzione era transennata poiché a rischio crolli, ma, a quanto pare, veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari. "L'allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. L'uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia", dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo, accorso sul posto. I soccorritori e le forze dell'ordine non hanno trovato però chi ha fatto la segnalazione al 112. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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