Napoli crolla palazzina nei pressi di Porta Capuana | si scava tra le macerie

Nella notte a Napoli, intorno alle 2:00, una palazzina in via Siniscalchi, vicino a Porta Capuana, è crollata improvvisamente. La zona è stata immediatamente isolata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di ricerca tra le macerie. Le forze dell’ordine stanno valutando le cause dell’incidente e non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte.

Notte di paura nei pressi del centro storico di Napoli, dove intorno alle 2:00 si è verificato il crollo improvviso di una palazzina in via Siniscalchi, nell’area di Porta Capuana. L’edificio si è sgretolato in pochi istanti, trasformandosi in un cumulo di detriti e polvere. Ad anticipare la notizia è il Mattino. La struttura, di proprietà privata, versava da tempo in condizioni critiche ed era stata già dichiarata inagibile, con divieto di accesso. Negli anni aveva mostrato evidenti problemi statici, aggravati anche da un incendio che ne aveva ulteriormente compromesso la solidità. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con più squadre che hanno operato senza sosta per tutta la notte.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, crolla palazzina nei pressi di Porta Capuana: si scava tra le macerie Notizie correlate Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerieCrollo di una palazzina a Napoli in via Siniscalchi, nell' area di Porta Capuana. Licata, crolla palazzina di tre piani: si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie; Duchesca, palazzo si sbriciola nella notte; Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca; Napoli, 18enne gambizzato: la vittima è ricoverata in ospedale. Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerieCrollo di una palazzina a Napoli in via Siniscalchi, nell' area di Porta Capuana. L' episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte e riguarda un edificio di proprietà ... ilmattino.it Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche ... fanpage.it Crolla palazzina a Napoli vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie| Video - facebook.com facebook