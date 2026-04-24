Napoli crolla palazzina disabitata verifiche in corso tra le macerie

Nella notte, nel centro storico di Napoli, una palazzina di quattro piani disabitata è crollata parzialmente. Sono in corso verifiche tra le macerie per accertare le cause dell’incidente. Non sono state segnalate persone coinvolte. La zona è stata evacuata e le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. La palazzina si trovava in via Siniscalchi, una delle vie centrali della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Edificio disabitato cede nel centro storico. Nelle ore notturne si è verificato il crollo parziale di una palazzina di quattro piani in via Siniscalchi, a Napoli. L’edificio, già disabitato, si trova in un’area centrale compresa tra Castel Capuano e i vicoli della Duchesca. Operazioni di soccorso e verifiche. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate in un’operazione complessa con l’ausilio di mezzi meccanici ed escavatori. L’obiettivo principale è accertare l’eventuale presenza di persone sotto le macerie. Evacuazioni e misure di sicurezza. Per precauzione sono state evacuate alcune strutture vicine, mentre l’accesso alla strada era già stato limitato al traffico prima dell’evento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Napoli, crolla palazzina disabitata, verifiche in corso tra le macerie Notizie correlate Crolla palazzina disabitata a Napoli, verifiche in corso tra le macerieTempo di lettura: 2 minutiDalle prime ore della notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Siniscalchi, a Napoli, per il crollo parziale di un... Leggi anche: Crolla palazzina abbandonata a Licata, Vigili del Fuoco sul posto: “In corso verifiche tra le macerie” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana, si cerca tra macerie; Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie; Crolli nel cuore antico: si sbriciola una palazzina disabitata a Santa Croce; Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie. Napoli, crolla palazzina a Porta Capuana: si cerca tra le macerie(LaPresse) Una palazzina disabitata è crollata intorno all'una di notte a Napoli, in via Siniscalchi, vicino a piazza Enrico De Nicola e Porta Capuana. A crollare è stata ... ilmessaggero.it Crolla palazzina disabitata a Napoli, verifiche in corso tra le macerieDalle prime ore della notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Siniscalchi, a Napoli, per il crollo parziale di un edificio di 4 piani disabitato: squadre al lavoro, anche con escavatori, per es ... ansa.it Musei gratis a Napoli e in Campania il 25 aprile: festa della Liberazione tra arte e cultura. Cosa visitare - facebook.com facebook Napoli - 3rd in Serie A Cremonese - 17th in Serie A Simple Math. x.com