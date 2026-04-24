Crolla palazzina disabitata a Napoli verifiche in corso tra le macerie

Nella città di Napoli, nelle prime ore del mattino, è avvenuto il crollo di una palazzina disabitata di quattro piani in via Siniscalchi. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, utilizzando anche escavatori, per verificare che non ci fossero persone coinvolte tra le macerie. Attualmente sono in corso le operazioni di accertamento per valutare le cause dell’incidente e verificare lo stato dell’edificio.

Tempo di lettura: 2 minuti Dalle prime ore della notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Siniscalchi, a Napoli, per il crollo parziale di un edificio di 4 piani disabitato: squadre al lavoro, anche con escavatori, per escludere la presenza di persone coinvolte. Lo stabile si trova nella zona tra Castel Capuano, sede del vecchio Tribunale di Napoli e i vicoli della zona della Duchesca. Sono state evacuate per precauzione alcune strutture vicine. L’intervento è ancora in corso. La strada di accesso alla palazzina era stata interdetta in precedenza al traffico. La palazzina è stata utilizzata spesso da senza casa come dormitorio. Intervento ancora in corso con cautela per escludere che all’interno della palazzina vi fossero senza casa che in passato hanno utilizzato lo stabile come dormitorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crolla palazzina disabitata a Napoli, verifiche in corso tra le macerie Notizie correlate Leggi anche: Crolla palazzina abbandonata a Licata, Vigili del Fuoco sul posto: “In corso verifiche tra le macerie” Leggi anche: Licata, crolla palazzina disabitata: nessuno sotto le macerie Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana, si cerca tra macerie; Agrigento. Crolla una palazzina nel centro storico, allarme tra i residenti - Autore: Redazione | Attualità; Crolli nel cuore antico: si sbriciola una palazzina disabitata a Santa Croce; Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie. Crolla palazzina a Napoli, sul posto I vigili del fuocoDalle prime ore della notte vigili del fuoco impegnati nel centro cittadino per il crollo parziale di un edificio di 4 piani disabitato: squadre al lavoro, anche con escavatori, per escludere ... ilmattino.it Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana, si cerca tra macerieL’edificio, già sgomberato da tempo, talvolta diventava rifugio notturno per persone senza dimora ... msn.com Crolla palazzina a Napoli, le immagini dal luogo dell’accaduto. Di Melina Chiapparino, l’articolo completo su IlMattino.it #ilmattino #napoli #crollo #palazzina - facebook.com facebook