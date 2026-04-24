Napoli crolla palazzina a Porta Capuana | si scava tra le macerie

Nella notte, a Napoli, una palazzina di quattro piani disabitata in zona Porta Capuana è crollata. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere le macerie e verificare se ci fosse qualcuno all’interno. Alcune strutture vicine sono state evacuate precauzionalmente. I lavori di ricerca e messa in sicurezza sono ancora in corso.

Edificio disabitato di quattro piani cede nella notte nell'area di Porta Capuana, a Napoli: vigili del fuoco al lavoro per escludere la presenza di persone, evacuate alcune strutture vicine. Dalle prime ore della notte i vigili del fuoco sono impegnati a Napoli per il crollo parziale di un edificio disabitato in via Siniscalchi. Lo stabile, composto da quattro piani, si trova nell’area compresa tra Castel Capuano e i vicoli della Duchesca, nei pressi di Porta Capuana. Le squadre sono al lavoro anche con l’ausilio di escavatori per accertare che non vi siano persone coinvolte. L’intervento procede con particolare cautela, considerando che in passato l’edificio sarebbe stato utilizzato come dormitorio da senza fissa dimora.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, crolla palazzina a Porta Capuana: si scava tra le macerie Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie Notizie correlate Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerieCrollo di una palazzina a Napoli in via Siniscalchi, nell' area di Porta Capuana. Napoli, crolla palazzina nei pressi di Porta Capuana: si scava tra le macerieNotte di paura nei pressi del centro storico di Napoli, dove intorno alle 2:00 si è verificato il crollo improvviso di una palazzina in via... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana, si cerca tra macerie; Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerie; Napoli, crolla una palazzina a Porta Capuana: si scava anche a mani nude. La voce: Era rifugio di senzatetto; Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca. Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana: si cerca tra le macerie(LaPresse) Una palazzina disabitata è crollata intorno all'una di notte a Napoli, in via Siniscalchi, vicino a piazza Enrico De Nicola e ... stream24.ilsole24ore.com Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche ... fanpage.it (Piero Rossano) Un boato nella notte, causato da un crollo altrettanto improvviso. In via Francesco Saverio Siniscalchi, nella zona compresa tra la Duchesca e Porta Capuana a Napoli, alle 2 si è letteralmente sbriciolata una palazzina di quattro piani costit - facebook.com facebook