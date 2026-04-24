Napoli-Cremonese pessima notizia per Conte | un super top in dubbio per infortunio

Rasmus Hojlund non si trova in condizioni ideali a causa di un infortunio e la sua partecipazione alla partita tra Napoli e Cremonese è ancora incerta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prossime ore saranno determinanti per conoscere l’esito della valutazione medica. La sua eventuale assenza rappresenta una possibile difficoltà per la squadra del tecnico. La decisione finale dovrebbe arrivare poco prima del fischio d’inizio.

Rasmus Hojlund non è al meglio e la sua presenza contro la Cremonese è in dubbio. Come rivela il Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive per capire se il danese potrà scendere in campo questa sera. L’attaccante arriva alla sfida con un bilancio straordinario: 10 gol in campionato e 14 in stagione complessiva, appena due reti sotto il suo record personale. Aveva segnato due volte nella gara d’andata contro gli emiliani e rappresenta un’arma offensiva decisiva negli equilibri tattici del Napoli. La sua assenza comporterebbe conseguenze importanti sulla gestione dell’attacco. Hojlund fuori: Conte ripensa l’attacco contro la Cremonese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Notizie correlate Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: Conte manda in panchina uno dei Fab4. Dubbio Hojlund?Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con alcune novità importanti nell’undici titolare. Genoa-Napoli, notizia terribile per Conte: altro infortunio per un big azzurroPessime notizie per il Napoli nel corso della sfida contro il Genoa: confermato l’infortunio di Scott McTominay. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli-Cremonese perde un grande protagonista: arriva l'annuncio ufficiale; Napoli - Cremonese; Serie A: venerdì alle 20,45 in campo Napoli-Cremonese DIRETTA; NAPOLI-CREMONESE, FISSATO L'ORARIO DI APERTURA DEI TORNELLI AL MARADONA: INFO E DETTAGLI. Napoli-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 34ª giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte ospitano al Maradona i grigiorossi di Marco Giampaolo ... tuttosport.com Pronostico Napoli-Cremonese: orgoglio contro istinto di sopravvivenzaNapoli-Cremonese è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it CREMONESE, I CONVOCATI PER IL NAPOLI: RIENTRA MALEH, OUT COLLOCOLO E VARDY La Cremonese prepara la sfida contro il Napoli e Marco Giampaolo definisce la lista dei convocati per il match in programma domani alle 20:45 al Diego Armando - facebook.com facebook Collovati: “Se il Napoli perde in casa contro la Cremonese, Conte sarebbe da dimissioni” Ospite a Off Side, Fulvio Collovati analizza la situazione in casa #Napoli e si scontra con Pierpaolo Marino sul tema Kevin #DeBruyne #Conte #Sportitalia x.com