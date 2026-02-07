Il Napoli perde un altro pezzo importante: durante la partita contro il Genoa, Scott McTominay si è infortunato di nuovo. Le sue condizioni preoccupano gli allenatori e i tifosi, che sperano in una pronta guarigione. La squadra dovrà ora fare a meno di uno dei suoi elementi chiave.

Pessime notizie per il Napoli nel corso della sfida contro il Genoa: confermato l’infortunio di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è stato sostituito all’intervallo dopo una botta alla caviglia e un successivo problema muscolare alla gamba destra. Autore del gol del momentaneo 2-1, McTominay ha stretto i denti per 10 minuti nel primo tempo, per evitare di far sprecare uno slot delle sostituzioni. McTominay infortunato: le prime informazioni. Poco prima della mezz’ora di gioco, Scott McTominay ha avvertito un forte dolore alla caviglia, ammortizzato solo momentaneamente dall’utilizzo del classico spray ghiacciato in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Genoa-Napoli, notizia terribile per Conte: altro infortunio per un big azzurro

Approfondimenti su Genoa Napoli

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Infermeria Napoli, condizioni e tempi di recupero degli infortunati; Lutto nel mondo del calcio: addio all'ex SPAL e Vicenza Nicolas Giani, aveva 39 anni; Rassegna Stampa | Champions, corsa a 3. Juve, un mese terribile. Chance per Napoli e Roma.

