Prima del calcio d’inizio allo stadio Diego Armando Maradona, l’allenatore del Napoli ha parlato delle scelte di formazione riguardanti Olivera e Alisson Santos. La partita tra Napoli e Cremonese in Serie A si avvicina, con gli azzurri che cercano di consolidare il secondo posto e la squadra ospite che punta a ottenere punti salvezza. La sfida è prevista per oggi pomeriggio, con le due squadre pronte ad affrontarsi.

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per l’anticipo di Serie A tra Napoli e Cremonese. Match che vedrà gli azzurri tentare di rafforzare il proprio secondo posto, con la Cremonese che tenterà l’impresa per fare un importante scatto salvezza. Per presentare il match ai microfoni di DAZN si è presentato Antonio Conte. Napoli-Cremonese, Conte nel pre-partita: l’intervento del tecnico. Antonio Conte ha parlato a DAZN prima del match tra Napoli e Cremonese. Queste le sue parole sul lavoro svolto in settimana: “ Penso che i miei ragazzi siano intelligenti. Loro sono i primi che hanno capito alcune situazioni che non sono andate bene nella scorsa gara, non è che non abbiamo giocato ma abbiamo preso diverse ripartenze e non siamo stati efficaci sotto porta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese, parla Conte nel pre-partita: spiegate le scelte su Olivera e Alisson Santos

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