Napoli parla Conte nel pre partita | Il discorso del secondo posto | è il primo dei perdenti Sulle scelte in campo…

Prima della partita tra Napoli e Lazio, l'allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando varie questioni legate alla sfida. Ha affrontato il tema del secondo posto, definendolo

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Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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