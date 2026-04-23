Napoli-Cremonese almeno quattro cambi per Conte | Elmas e Alisson Santos alle spalle di Hojlund
Domani sera il Napoli affronterà la Cremonese nella 34ª giornata di Serie A. La squadra di allenatore potrebbe effettuare almeno quattro cambi rispetto alle ultime partite, con Elmas e Alisson Santos pronti a partire come alle spalle di Hojlund. Dopo un pareggio e una sconfitta nelle due gare precedenti, i tre punti sono fondamentali per gli azzurri. La formazione si prepara a scendere in campo con diverse modifiche rispetto alle ultime uscite.
Il Napoli affronterà domani sera la Cremonese in campionato, per la 34esima giornata di Serie A. Per gli azzurri i tre punti sono fondamentali dato che nelle precedenti due partite sono arrivati un pareggio contro il Parma e una sconfitta contro la Lazio. Il tecnico Antonio Conte sta pensando a qualche cambio di formazione. La probabile formazione del Napoli contro la Cremonese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbero essere almeno quattro i cambi rispetto al match contro i biancocelesti. Milinkovic-Savic è ancora una volta favorito su Meret; la scorsa giornata ha parato il rigore a Zaccagni. In difesa, ci sarà il ritorno di Rrahmani, e al suo fianco potrebbero esserci Olivera e Buongiorno; Beukema, dunque, out.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Antonio Conte sta pensando ad almeno quattro cambi contro la Cremonese; Elmas e Alisson Santos dovrebbero partire titolari sulla trequarti, mentre Anguissa e De Bruyne sono destinati alla panchina. I Fab Four separati darà una scossa al Napoli https://w - facebook.com facebook
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