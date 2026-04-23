Domani sera il Napoli affronterà la Cremonese nella 34ª giornata di Serie A. La squadra di allenatore potrebbe effettuare almeno quattro cambi rispetto alle ultime partite, con Elmas e Alisson Santos pronti a partire come alle spalle di Hojlund. Dopo un pareggio e una sconfitta nelle due gare precedenti, i tre punti sono fondamentali per gli azzurri. La formazione si prepara a scendere in campo con diverse modifiche rispetto alle ultime uscite.

Il Napoli affronterà domani sera la Cremonese in campionato, per la 34esima giornata di Serie A. Per gli azzurri i tre punti sono fondamentali dato che nelle precedenti due partite sono arrivati un pareggio contro il Parma e una sconfitta contro la Lazio. Il tecnico Antonio Conte sta pensando a qualche cambio di formazione. La probabile formazione del Napoli contro la Cremonese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbero essere almeno quattro i cambi rispetto al match contro i biancocelesti. Milinkovic-Savic è ancora una volta favorito su Meret; la scorsa giornata ha parato il rigore a Zaccagni. In difesa, ci sarà il ritorno di Rrahmani, e al suo fianco potrebbero esserci Olivera e Buongiorno; Beukema, dunque, out.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese, almeno quattro cambi per Conte: Elmas e Alisson Santos alle spalle di Hojlund

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