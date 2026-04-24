Napoli-Cremonese | orario probabili formazioni e dove vederla

Nella 34ª giornata di Serie A, il Napoli torna a giocare al Maradona contro la Cremonese in un match serale. La partita vede gli azzurri di Antonio Conte scendere in campo contro la squadra allenata da Giampaolo. L'incontro si svolgerà in orario serale e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni probabili verranno annunciate prima del fischio d'inizio.

In Napoli-Cremonese, gli azzurri di Antonio Conte tornano in campo al Maradona nella 34ª giornata: sfida serale contro la squadra di Giampaolo. Napoli-Cremonese Il Napoli torna in campo nella 34ª giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano la Cremonese allo stadio Maradona, in una sfida importante dopo la sconfitta interna contro la Lazio per 2-0. La squadra allenata da Antonio Conte cerca il riscatto davanti al proprio pubblico, mentre la formazione guidata da Giampaolo arriva dal pareggio a reti inviolate contro il Torino. Napoli (3-4-2-1)Milinkovic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund (Giovane).🔗 Leggi su 2anews.it

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