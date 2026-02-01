Cremonese-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa domenica, l’Inter torna in campo contro la Cremonese nella 23esima giornata di Serie A. La partita si gioca in trasferta e sarà visibile in diretta tv e streaming. I nerazzurri cercano punti importanti per migliorare la classifica, mentre i padroni di casa vogliono sorprendere davanti al loro pubblico. La sfida si preannuncia avvincente, con i due team pronti a mettere in mostra le proprie forze.

(Adnkronos) – L'Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri affrontano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, che è valsa la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Pisa 6-2 a San Siro. Quella di Nicola invece ha perso contro il Sassuolo nell'ultimo turno. La sfida tra Cremonese e Inter è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Inter-Cremonese, le ultime notizie sulle probabili formazioni | Serie A

