Napoli-Cremonese | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Venerdì 13 aprile si gioca la partita tra Napoli e Cremonese, valida per la 34esima giornata di Serie A. La sfida si svolgerà al stadio Maradona e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Si attendono le formazioni probabili di entrambe le squadre, con il Napoli che torna in campo dopo alcune settimane.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri ospitano la Cremonese – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 34esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio, che si è imposta 2-0, mentre quella di Giampaolo ha pareggiato in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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