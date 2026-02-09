Atalanta-Cremonese | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera l’Atalanta torna in campo contro la Cremonese alla New Balance Arena. La partita si gioca alle 20:45, visibile in diretta tv e streaming. È la 24esima giornata di Serie A e la squadra di casa cerca punti importanti per migliorare la posizione in classifica.

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. Oggi, lunedì 9 febbraio, la Dea ospita la Cremonese – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena nella 24esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino arriva dalla netta vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, battuta 3-0, mentre nell'ultimo turno. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta-Cremonese oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Cremonese: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Atalanta-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Atalanta-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 24ª giornata di campionato la Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena di Bergamo i neroverdi di Davide Nicola ... tuttosport.com

Atalanta-Cremonese: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie AL'Atalanta vuole continuare il suo cammino verso l'Europa e nel posticipo del lunedì ospita una Cremonese in grande difficoltà, ... msn.com

#Calcio #SerieA Inarrestabile Inter: cinque gol sul campo del Sassuolo. Juventus salva al 95°: pari 2-2 contro una Lazio avanti di due reti. Vincono anche il Parma, 1-0 a Bologna, e il Lecce, 2-1 con l'Udinese. Oggi Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari Foto x.com

Giorgio Barbieri. . Un paio di domande a mister Davide Nicola alla vigilia di Atalanta-Cremonese. facebook