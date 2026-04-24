Mancano pochi giorni all’incontro di Serie A tra Napoli e Cremonese. I partenopei, reduci da un pareggio e una sconfitta, sono determinati a non perdere altri punti. La Cremonese, invece, punta a sorprendere i padroni di casa e ottenere un risultato positivo. Tra i giocatori, il centrocampista azzurro ha dichiarato di essere convinto della possibilità di vincere, commentando anche il rapporto con il compagno di reparto.

Manca sempre meno all’anticipo di Serie A tra Napoli e Cremonese. Azzurri che non vogliono lasciare altri punti per strada dopo il pari col Parma e la debacle contro la Lazio, Cremonese che vuole fare uno ‘sgambetto’ ai partenopei. Sul match è intervenuto Lobotka, ai microfoni di DAZN. Lobotka nel pre-partita: “Abbiamo parlato e lavorato bene”. Lobotka ha parlato prima del match di Serie A tra Napoli e Cremonese. Le sue parole a DAZN. “Sappiamo che il risultato della scorsa settimana non è stato buono. Abbiamo parlato in settimana e lavorato in vista della partita. Siamo convinti di poter vincere questa gara “. Sul centrocampo. “Ho giocato diverse partite con Anguissa, ci conosciamo da tempo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese, Lobotka: “Convinti di poter vincere” poi sul compagno di reparto

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