A Napoli, il centrocampista Stanislav Lobotka ha commentato la sua esperienza con l’allenatore Antonio Conte, definendolo un tecnico straordinario e vincente. Ha anche spiegato di aver scoperto di poter fare cose che prima non pensava possibili grazie al metodo e alla guida di Conte. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di attenzione sulla rosa e sullo stato della squadra azzurra.

Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Alberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire McTominay salta l’allenamento con la Scozia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. Credevo di non poter fare certe cose ma con lui ho capito questa cosa»

Articoli correlati

Arrivabene allo scoperto: «Su Yildiz non ho meriti. Vlahovic era l’operazione da fare, posso dire questa cosa sul suo rinnovo»Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che…» Arrivabene allo scoperto: «Su Yildiz...

Parma, Cuesta esce allo scoperto: «Ecco perché ha giocato Rinaldi, la scelta nasce da questa cosa»CAMBI DI FORMAZIONE – «I ragazzi provano sempre a fare del loro meglio, danno sempre tutto.

Contenuti utili per approfondire Napoli Lobotka esce allo scoperto Conte...

Napoli, Lobotka: Infortunio? Ora sto bene, posso migliorareCondizioni? Dopo il galà mi sento quasi più stanco di prima. Sto scherzando. Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono ... fantacalcio.it

Lobotka senza freni su Conte: Con lui al Napoli...Le parole del centrocampista azzurro a margine della cerimonia di premiazione per il miglior giocatore slovacco dell'anno: i dettagli ... corrieredellosport.it