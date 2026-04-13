Bernardo Silva Juve bianconeri convinti di poter andare fino in fondo | la dirigenza ci proverà così! Doppio piano

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società juventina sta lavorando intensamente per portare in squadra un calciatore di alto livello, attualmente svincolato. La strategia prevede un’offerta che includa un progetto tecnico convincente, con l’obiettivo di stabilire un accordo a parametro zero. La dirigenza crede nelle possibilità di portare a termine l’operazione e si prepara a presentare un doppio piano per convincere il calciatore a trasferirsi.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza tenta il grande colpo a parametro zero offrendo un progetto tecnico fin da subito vincente. Il calciomercato continua a regalare  grandissime suggestioni  per il futuro. Secondo le indiscrezioni diffuse dalla  Gazzetta dello Sport,  Bernardo Silva  rappresenta il  sogno assoluto  per rinforzare la linea mediana. Il fuoriclasse si libererà a parametro zero dal  Manchester City, diventando un’occasione  estremamente ghiotta  per alzare il tasso tecnico sul  campo. La Juventus  necessita di innesti di  altissimo profilo  per affrontare al meglio il futuro e l’opportunità di tesserare il campione portoghese accende un  enorme entusiasmo  nell’ambiente, pronto ad accogliere una stella di  caratura mondiale  senza sborsare soldi per il cartellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bernardo silva juve bianconeri convinti di poter andare fino in fondo la dirigenza ci prover224 cos236 doppio piano
© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, bianconeri convinti di poter andare fino in fondo: la dirigenza ci proverà così! Doppio piano

Bernardo Silva Juve è il vero sogno della dirigenza per l’estate: bianconeri in pressing ma… Le ultimissime sul portoghesedi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, la dirigenza punta il trequartista a parametro zero per alzare la qualità ma si profila una durissima asta nel...

Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi. Ci si è accorti che…di Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi.

BERNARDO SILVA ALLA JUVE Il commento di @AlessioTacchinardiOfficial

Video BERNARDO SILVA ALLA JUVE? Il commento di @AlessioTacchinardiOfficial

Cerca altre news e video sullo stesso tema.