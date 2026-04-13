La società juventina sta lavorando intensamente per portare in squadra un calciatore di alto livello, attualmente svincolato. La strategia prevede un’offerta che includa un progetto tecnico convincente, con l’obiettivo di stabilire un accordo a parametro zero. La dirigenza crede nelle possibilità di portare a termine l’operazione e si prepara a presentare un doppio piano per convincere il calciatore a trasferirsi.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza tenta il grande colpo a parametro zero offrendo un progetto tecnico fin da subito vincente. Il calciomercato continua a regalare grandissime suggestioni per il futuro. Secondo le indiscrezioni diffuse dalla Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva rappresenta il sogno assoluto per rinforzare la linea mediana. Il fuoriclasse si libererà a parametro zero dal Manchester City, diventando un’occasione estremamente ghiotta per alzare il tasso tecnico sul campo. La Juventus necessita di innesti di altissimo profilo per affrontare al meglio il futuro e l’opportunità di tesserare il campione portoghese accende un enorme entusiasmo nell’ambiente, pronto ad accogliere una stella di caratura mondiale senza sborsare soldi per il cartellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, bianconeri convinti di poter andare fino in fondo: la dirigenza ci proverà così! Doppio piano

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BERNARDO SILVA ALLA JUVE Il commento di @AlessioTacchinardiOfficial