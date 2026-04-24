Sono state rese note le formazioni ufficiali per la partita tra Napoli e Cremonese. De Bruyne e Alisson sono stati inseriti tra i titolari, mentre Hojlund partirà al centro dell’attacco. La sfida si svolgerà senza ulteriori variazioni rispetto alle scelte iniziali. I giocatori sono stati schierati come previsto nelle ultime comunicazioni ufficiali delle rispettive squadre.

Napoli-Cremonese, ecco le formazioni ufficiali. È confermato: giocano De Bruyne e Alisson. E ci sarà anche Hojlund al centro dell’attacco. Il danese era in dubbio. Le formazioni ufficiali di Napoli-Cremonese che comincerà tra poco al Maradona. Prima partita della 34esima giornata di campionato. Il Napoli è secondo in classifica a pari punti col Milan di Allegri. La Cremonese è terzultima in condominio col Lecce. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Zambo Anguissa, Gilmour, Elmas, Giovane.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese, le ufficiali: giocano De Bruyne, Alisson e Hojlund

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