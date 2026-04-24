Napoli-Cremonese le pagelle | McTominay è una furia Alisson una continua spina nel fianco

Nel match tra Napoli e Cremonese, terminato 4-0, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni. McTominay ha ottenuto il voto più alto tra i presenti, con un 7, mentre altri come Milinkovic Savic e alcuni difensori hanno ricevuto valutazioni che si sono fermate tra il 6 e il 6.5. Alisson si è distinto come una presenza scomoda per gli attaccanti della Cremonese, creando più di un problema nel corso del match.