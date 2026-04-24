Napoli-Cremonese le pagelle | McTominay è una furia Alisson una continua spina nel fianco
Nel match tra Napoli e Cremonese, terminato 4-0, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni. McTominay ha ottenuto il voto più alto tra i presenti, con un 7, mentre altri come Milinkovic Savic e alcuni difensori hanno ricevuto valutazioni che si sono fermate tra il 6 e il 6.5. Alisson si è distinto come una presenza scomoda per gli attaccanti della Cremonese, creando più di un problema nel corso del match.
Le pagelle di Napoli-Cremonese 4-0Milinkovic Savic 6Olivera 6, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6.5Politano 6, Lobotka 6, McTominay 7.5, Gutierrez 7De Bruyne 7.5, Alisson Santos 7.5Hojlund 7Beukema 6, Mazzocchi 6, Gilmour 6.5, Giovane 6, Elmas svConte 7IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY - McTominay. .🔗 Leggi su Napolitoday.it
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