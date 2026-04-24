napoli cremonese le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali per la partita tra Napoli e Cremonese sono state annunciate, con le scelte di allenatori e giocatori che hanno chiarito le probabili formazioni. Le squadre sono arrivate all’appuntamento con le rose definitive, in attesa del calcio d’inizio. L'incontro si svolgerà nelle prossime ore e le formazioni sono state rese note attraverso comunicati ufficiali.

È tutto pronto per Napoli-Cremonese, con le formazioni ufficiali che sciolgono gli ultimi dubbi della vigilia. Conte conferma il 3-4-2-1 e si affida alla qualità di De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti, alle spalle di Hojlund, con McTominay e Lobotka a dettare tempi e intensità in mezzo al campo. Dall’altra parte Giampaolo sceglie il 4-4-2, con Okereke e Bonazzoli in attacco e una linea di centrocampo compatta per provare a reggere l’urto del Napoli. Gli azzurri vogliono partire forte e prendere in mano il match fin dai primi minuti. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Olivera, Buongiorno, Rrahmani; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Politano; Alisson Santos, De Bruyne; Hojlund.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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CREMONESE NAPOLI, il pre partita e le FORMAZIONI UFFICIALI | LIVE STREAMING

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