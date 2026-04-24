Formazioni ufficiali Napoli Cremonese | le scelte di Conte e Giampaolo

Alle 20:45 di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si svolge il match tra Napoli e Cremonese, valido per il 34° turno di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate da Antonio Conte e Marco Giampaolo, che hanno scelto i rispettivi undici titolari per questa sfida. La partita apre la giornata numero 34 del campionato italiano, con le squadre pronte a scendere in campo.

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