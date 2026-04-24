Formazioni ufficiali Napoli Cremonese | le scelte di Conte e Giampaolo

Da calcionews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45 di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona si svolge il match tra Napoli e Cremonese, valido per il 34° turno di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate da Antonio Conte e Marco Giampaolo, che hanno scelto i rispettivi undici titolari per questa sfida. La partita apre la giornata numero 34 del campionato italiano, con le squadre pronte a scendere in campo.

Leao via dal Milan? Si muove il Manchester United! Lo scenario dopo i fischi di San Siro Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo Manu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo De Sciglio ammette: «Futuro? Mi piacerebbe ripartire dall’estero. Milan Juve sarà una partita super tirata» Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo Conferenza stampa Fabregas pre Genoa Como: «Douvikas sta bene, De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro! Dopo il KO con l’Inter ho dormito sereno» Leao via...🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali napoli cremonese le scelte di conte e giampaolo
© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Napoli Cremonese: le scelte di Conte e Giampaolo

NAPOLI CREMONESE LE ULTIMEALISSON SANTOS TITOLAREELMAS PER DE BRUYNECHI AI LATI DI RRAHMANI

Video NAPOLI CREMONESE LE ULTIME??ALISSON SANTOS TITOLARE??ELMAS PER DE BRUYNE??CHI AI LATI DI RRAHMANI??

Notizie correlate

Formazioni ufficiali Cagliari Cremonese, le scelte dei due tecnici Pisacane e Giampaolo per il match di Serie ASommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…».

Leggi anche: Formazioni ufficiali Parma Cremonese, le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Napoli-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Tabellino partita Napoli vs Cremonese; Cremonese-Torino, le formazioni ufficiali: la scelta su Simeone.

napoli cremonese formazioni ufficiali napoli cremoneseNapoli-Cremonese, formazioni ufficiali: Conte ritrova un leader, la decisione su De Bruyne, Anguissa e HojlundAncora emergenza per gli azzurri in una serata cruciale per scattare verso il secondo posto e blindare la zona Champions. Tra i grigiorossi un recupero importante. sport.virgilio.it

napoli cremonese formazioni ufficiali napoli cremoneseLIVE - Napoli-Cremonese, formazioni e risultato in diretta su AreaNapoli.itSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.