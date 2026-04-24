Tra pochi minuti, Napoli e Cremonese si affrontano nella 34ª giornata di Serie A. La partita si gioca in un momento cruciale per gli azzurri, che cercano di mantenere vive le possibilità di raggiungere il secondo posto in classifica. La formazione ufficiale del Napoli include la scelta di Conte su Hojlund, che partirà tra i titolari. La sfida si svolge allo stadio di Napoli, con le squadre pronte a scendere in campo.

Tra poco Napoli e Cremonese scenderanno in campo per la 34ª giornata di Serie A. Una sfida che gli azzurri non vogliono fallire, per tenere vive le speranze secondo posto. Conte che intanto arrivava alla sfida con il dubbio Hojlund. Un dubbio ora finalmente sciolto. Gli undici titolari scelti dal tecnico azzurro. Antonio Conte ha scelto: Hojlund ci sarà. L’attaccante, in dubbio fino alle ultime ore, alla fine riuscirà a scendere in campo e sarà il terminale offensivo degli azzurri. Dietro di lui De Bruyne e Alisson Santos. A centrocampo Politano e Gutierrez supporteranno dai lati Lobotka e McTominay. Difesa con Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In porta il solito Milinkovic-Savic.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte su Hojlund

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