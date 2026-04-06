Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan sono state rese note, con l'allenatore del Napoli che ha deciso di inserire un giovane al posto di Hojlund, assente per questa partita. Politano non è al massimo e viene sostituito da Gutierrez nell'undici titolare. Dal lato del Milan, Milinkovic-Savic e Olivera hanno superato i rispettivi ballottaggi e sono stati scelti per scendere in campo. La sfida si presenta equilibrata e ricca di attese.

Formazioni ufficiali Napoli-Milan. Queste le scelte di Conte e Allegri per la sfida di questa sera. Giovane sostituisce Hojlund, neanche Politano è al meglio e gioca Gutierrez al suo posto; Milinkovic-Savic e Olivera hanno vinto i rispettivi ballottaggi. Sponda rossonera, Massimiliano Allegri lascia fuori Leao e Pulisic che non sono al top della forma e si affida alla coppia Nkunku-Fullkrug. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: Conte sceglie Giovane per sostituire Hojlund

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