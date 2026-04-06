Nel match tra Napoli e Milan, la formazione ufficiale vede un cambio in attacco. La scelta di allenatore del Napoli è ricaduta su un giovane centravanti, sostituendo Hojlund, che è rimasto fuori a causa di un’influenza. Al suo posto, l’ex giocatore di Verona è stato schierato in posizione centrale. La partita si sta svolgendo senza ulteriori variazioni rispetto alle formazioni annunciate.

Napoli-Milan si gioca con Giovane centravanti: Conte abbandona Hojlund bloccato da un’influenza e rilancia l’ex Verona in posizione centrale. Hojlund fuori: c’è Giovane, Allegri sorprende. Un virus intestinale ferma Rasmus Hojlund a poche ore dal fischio d’inizio. L’allenatore del Napoli sceglie di affidarsi a Giovane, relegando in panchina l’attaccante danese e optando per una soluzione alternativa. Anche Massimiliano Allegri opera scelte forzate. Rafael Leao e Christian Pulisic non sono della partita: il tecnico rossonero preferisce non rischiare i due attaccanti e li lascia in panchina. Il Milan risponde con la coppia Nkunku-Fullkrug in avanti, mentre il centrocampo vede Modric, Fofana e Rabiot protagonisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte sul sostituto di Hojlund

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